«Будут наказаны»: московский вуз попал под проверку из-за флагов Украины Минобрнауки назначило проверку из-за вывешенных в РУДН флагов Украины

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

На фоне ситуации с украинскими флагами в Российском университете дружбы народов (РУДН) будет проведена служебная проверка, ее назначили в Минобрнауки. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель главы ведомства Константин Могилевский. По его словам, в результате проведения проверки все виновные понесут наказание.

По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны, — сказал Могилевский.

Он назвал недопустимым вывешивание в здании вуза флагов страны, во главе которой «находится неонацистский режим».

При этом Могилевский признал, что украинские студенты РУДН в настоящий момент находятся в непростой ситуации. Поэтому, подытожил замглавы ведомства, они сейчас нуждаются в поддержке.

Проректор вуза Сергей Базавлук сообщил, что отчасти понимает внимание к инциденту, и объяснил украинскую символику миссией университета.

[Миссия РУДН] заключается в том, что мы объединяем людей разных национальностей, они (критики. — NEWS.ru), собственно, акцентируют внимание на украинском флаге, — сказал он.

В РУДН флаги Украины вывесили рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Как объяснили студенты, знамена появились в рамках выставки землячеств, где была атрибутика различных стран.

Ранее британские активисты залили желтой и синей краской дорогу перед посольством России в Лондоне. Предполагается, что это сделали члены политической группы Led By Donkeys в знак солидарности с Украиной.