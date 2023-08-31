В России назвали новые сроки восстановления Каховской ГЭС Член ОП Подмосковья Кумохин: восстановление Каховской ГЭС займет около пяти лет

Фото: hovka, Kherson Oblast, When: 06 Jun 2023.Credit: Office of the President of Ukraine/Cover Images/Global Look Press

Власти Херсонской области начали проектные работы по восстановлению Каховской гидроэлектростанции, разрушенной обстрелом в июне этого года, рассказал в беседе с «360» член Общественного совета при Федеральном агентстве «Росводресурсы» и Общественной палаты Московской области Александр Кумохин. По его мнению, работы могут продлиться около пяти лет. По словам Кумохина, повреждения станции оказались настолько серьезными, что на правительственном уровне решили восстанавливать ее целиком.

Что касается сроков таких грандиозных восстановительных ремонтных работ, то здесь нам в помощь относительно недавняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС — почти пять лет длились эти работы, — отметил эксперт.

Ранее о начале проектных работ рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ГЭС нужно отстраивать заново.

Также Кумохин рассказал, что ситуация в районах, подвергшихся затоплению в результате прорыва плотины ГЭС, удовлетворительная. В большинстве районов решены вопросы с электричеством и водоснабжением, удалось избежать массовых отравлений и заражений.

Власть и общество сработали достаточно оперативно и консолидированно, и поэтому худшие сценарии не реализовались. Более-менее жизнь восстанавливается, и люди возвращаются, — заявил он.

Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго России Владимир Тетельмин высказал мнение, что грунтовая плотина ГЭС не пострадала, а основная часть работ необходима для восстановления бетонной части плотины. По его словам, это можно сделать за год, если процессу не будут мешать обстрелы со стороны ВСУ с правого берега Днепра.