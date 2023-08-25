Энергетик рассказал, за какой срок можно восстановить Каховскую ГЭС Энергетик Тетельмин: Каховскую ГЭС можно восстановить за год

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Грунтовая плотина Каховской гидроэлектростанции, разрушенной обстрелом в июне этого года, не пострадала, а основная часть работ необходима для восстановления бетонной части плотины, рассказал в беседе с НСН доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго России Владимир Тетельмин. По его словам, восстановить Каховскую ГЭС можно за год, если этому не будут мешать обстрелы со стороны ВСУ с правого берега Днепра.

Если противника отогнать от правого берега подальше, чтобы они не мешали строителям, ремонтникам, то работы можно будет начать проводить. Если бы все условия с точки зрения военных действий были бы созданы, то за год можно было бы поднять уровень до проектного, который существовал до диверсии, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что восстановление плотины остро необходимо для гражданских целей, так как вода является основным ресурсом в этом регионе, а также для нормальной работы Запорожской АЭС. Поэтому приступать к восстановительным работам нужно, как только для этого появятся хотя бы минимальные условия. Тетельмин пояснил, что грунтовая плотина практически не пострадала, и основная часть работ придется на бетонную часть.

Грунтовая плотина имеет протяженность около четырех километров, она не пострадала, там работ больших не нужно будет. А вот бетонную часть придется во многом восстанавливать. Само тело бетонной плотины уцелело, но бычки, которые держали весь напор, затворы, все это нужно будет полностью восстанавливать, — рассказал энергетик.

Объем работ, по его мнению, обещает быть не очень большим, но «ювелирным». Для восстановления плотины может понадобиться около полумиллиона кубометров бетона, поэтому эксперт предлагает построить рядом с ГЭС временный бетонный завод.

О необходимости восстановления Каховской ГЭС ранее заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, это важно для водоснабжения Крыма и новых российских регионов. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, воды в каналах региона для снабжения населенных пунктов хватит примерно на восемь месяцев.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов, погибли 55 человек.