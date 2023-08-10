В реакторной установке четвертого блока ЗАЭС обнаружили неисправность

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Реакторную установку четвертого блока Запорожской атомной электростанции переведут в состояние «холодный останов», говорится в Telegram-канале ЗАЭС. Причиной называется неисправность трубы парогенератора.

В состоянии «холодный останов» реактор заглушен при низких давлении и температуре охлаждающей воды. В таком режиме он не способен генерировать электроэнергию.

В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции выявлены признаки неплотности трубной части парогенератора № 3. Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока № 4 в состояние «холодный останов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что специалисты станции рассматривают перевод шестого энергоблока в состояние «горячий останов». Данная мера позволит обеспечивать паровые нужды ЗАЭС.

Ранее советник гендиректора корпорации «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил о возможности силового захвата Запорожской АЭС. По его словам, население Энергодара и персонал ЗАЭС живут с соответствующей угрозой постоянно. Несмотря на это, они продолжают работать, обеспечивая ядерную безопасность объекта.