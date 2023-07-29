В России напомнили о сохраняющейся угрозе силового захвата ЗАЭС «Росэнергоатом»: угроза силового захвата ЗАЭС остается в повестке дня

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

«Росэнергоатом» располагает данными, свидетельствующими о том, что Вооруженные силы Украины готовятся в силовому захвату Запорожской атомной электростанции, сообщил Zveazdanews советник гендиректора корпорации Ренат Карчаа. По его словам, соответствующие угрозы никогда не пропадали из повестки дня.

Располагаем данными о готовящихся акциях, о попытках силового захвата Запорожской атомной станции, все это остается в повестке дня. Я еще раз повторяю, с этой угрозой все те, кто сегодня так или иначе связаны, работают, охраняют Запорожскую атомную станцию, живут в городе Энергодаре, с этой угрозой засыпают и просыпаются, — отметил Карчаа.

Несмотря на это, граждане выходят на работу и делают ее качественно, добавил он. В том числе, обеспечивают ядерную безопасность объекта.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра Запорожской АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, их нашли в закрытой зоне, к которой у работников электростанции не было доступа. Он подчеркнул, что наличие мин на ЗАЭС идет вразрез с нормами ядерной и физической безопасности.