В подмосковном Минтрансе предложили обучать школьников вождению

https://static.news.ru/photo/e7c208cc-ec6b-11ea-80f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Обучение школьников вождению автомобиля поможет снизить количество аварий на дорогах, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Начальник подмосковного управления ГИБДД Виктор Кузнецов с ним согласился и предложил школам получать лицензии и обучать подростков.

Я за вождение в рамках УПК. Важно, чтобы ребёнок понял, что такое машина, как она устроена, что нужно знать, когда ты сидишь за рулём, и чего опасаться, когда ты переходишь дорогу. Чем более образованы пешеходы, тем меньше будет ДТП, — заявил в эфире «Радио 1» Гержик.

Начальник регионального ГИБДД уточнил, что общеобразовательные школы должны получить лицензию на право преподавания вождения и обеспечить условия для обучения. Однако не у всех школ есть площадка для обучения и необходимый транспорт.

При желании школа может на общих основаниях получить лицензию и обучать учеников вождению как автошкола, — сообщил Кузнецов.

Он также добавил, что в Подмосковье уроки вождения ведутся только в одной, серпуховской, школе.

Как писал NEWS.ru, президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев заявил, что профессиональное сообщество по обучению вождению поддерживает введение анализа на хронический алкоголизм для людей, обращающихся за водительскими правами. По его словам, применение этой меры полезно для шофёров, неоднократно нарушавших ПДД и лишённых водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Представитель организации отметил, что властям следует не только ужесточить требования, но и принять меры по профилактике нарушений.