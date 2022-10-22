В Подмосковье во время массовой драки зарезали мужчину В Краснознаменске во время массовой драки с поножовщиной погиб мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Краснознаменске произошла массовая драка с поножовщиной, в результате которой погиб 31-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Еще двое участников конфликта получили колото-резанные ранения и были в срочном порядке госпитализированы. В настоящее время полиция устанавливает причины конфликта и разыскивает виновных.

Инцидент произошел утром 22 октября возле кафе на проспекте Мира в Краснознаменске. По данным полиции, между двумя компаниями людей возникла словесная перепалка, после чего и началась массовая драка. Помимо одного погибшего и двух пострадавших, в отдел МВД были доставлены восемь человек.

22 октября <...>поступило сообщение о том, что возле одного из кафе, расположенных на проспекте Мира г. Краснознаменск <...> произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате произошедшего от полученных ножевых ранений скончался житель Астраханской области 1991 года рождения, еще двое мужчин 2003 и 1988 годов рождения были госпитализированы в медицинское учреждение с колото-резанными ранами. В отдел полиции для дальнейшего разбирательства доставлены 8 граждан, — говорится в сообщении ведомства.

12 октября около метро «Чертановская» на юге Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Несколько мужчин напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». В какой-то момент очевидец произошедшего достал оружие и произвел выстрел. На место ЧП приехали два экипажа ППС и Росгвардии. Участников потасовки задержали, пострадавший написал заявление в полицию.