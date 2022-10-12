Массовая драка со стрельбой на юге Москвы попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка со стрельбой произошла около метро «Чертановская» на юге Москвы, передает «Мослента». Несколько мужчин напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». В какой-то момент очевидец произошедшего достал оружие и произвел выстрел. На место ЧП приехали два экипажа ППС и Росгвардии. Участников потасовки задержали, пострадавший написал заявление в полицию.

7 октября в Москве на Покровском бульваре произошла массовая драка, участие в которой приняли восемь человек. По информации телеканала, схватка закончилась после того, как один упал в обморок. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.

Стычка закончилась госпитализацией двух человек. Силовики задержали пятерых участников драки, при этом одному из них удалось скрыться.