В Подмосковье учитель избила школьницу из-за прически

Фото: НАК

В подмосковном городе Дмитрове учитель русского языка и литературы избила во время урока школьницу из-за ее прически и «неподобающего», по мнению педагога, внешнего вида, сообщает телеканал РЕН ТВ. Одноклассники девочки сняли инцидент на камеру и опубликовали видео в Сети.

В ролике учитель дергает девочку за волосы, оскорбляя ее, а также наносит ей несколько ударов. Мать школьницы пожаловалась на действия учителя в полицию. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале.

Поручил провести служебное расследование. К виновным будут приняты самые жесткие меры. Такие ситуации просто недопустимы, — написал он.

Ранее сообщалось о похожем случае в Нижнем Тагиле. Там преподаватель ОБЖ во время занятия ударил одного школьника палкой по ногам, а другого — рукой по лицу. Завуч школы Ольга Шадрина рассказала, что после инцидента преподаватель был уволен.

В Копейске Челябинской области учитель поставил школьника на колени и заставил извиняться. При этом он несколько раз ударил ребенка и пригрозил «обоссать его». По факту произошедшего начата проверка, педагога отстранили от работы.