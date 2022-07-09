Частный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: Наши Люберцы/vk.com

Частный вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку в Люберецком районе Подмосковья, сообщают «Известия». По предварительным данным, на борту находились три человека. Информации о погибших нет.

По словам очевидцев, вертолет зацепился за провода, после этого задымился и скрылся за деревьями. В МЧС уточнили, что судно совершило экстренную посадку из-за сработавшего датчика неисправности.

По предварительным данным, на борту находились пилот, пассажирка и ее ребенок. Пострадала только женщина — у нее диагностирована травма головы.

Ранее в Якутии потерпел крушение вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На борту находилось 23 человека. Обошлось без жертв.