В Подмосковье обнаружили следы диверсии на железной дороге Baza: неизвестные злоумышленники пытались поджечь релейные шкафы в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Истринском районе Подмосковья неизвестные злоумышленники пытались совершить диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza. Следы их действий сотрудники спецслужб обнаружили на перегоне между станциями Снегири и Манихино.

По данным канала, злоумышленники повредили два релейных шкафа. На одном из них были заметны следы гари, а у второго — отогнуты крепления. На месте происшествия также были найдены несколько пивных бутылок и пятилитровая пластиковая бутылка с запахом горюче-смазочных веществ.

О попытке диверсии стало известно утром 4 октября. Когда именно она была осуществлена и кем, устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае злоумышленник поджег два релейных и один аккумуляторный шкаф на железной дороге. Пожар вскоре был потушен. В результате диверсии на несколько минут было задержано движение поездов, следующих по направлению Адлер — Анапа и Санкт-Петербург — Новороссийск.

До этого в Томской области задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому уже предъявили обвинения и заключили под стражу.