ВСЕГЕИ стал Институтом Карпинского Институт Карпинского не подтвердил связь переименования с запретом ЛГБТ

Фото: vsegei.ru/ru

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), расположенный в Санкт-Петербурге, сменил название и стал Институтом Карпинского, обратила внимание «Газета.Ru». В пресс-службе учреждения отказались комментировать связь замены названия и логотипа с запретом символики ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

При этом в вузе уточнили, что логотип изменился полгода назад — до решения о запрете. Ответить на вопрос о связи переименования с ЛГБТ-движением может только генеральный директор, который сейчас в командировке, отметили в учреждении.

Прокомментировать может только генеральный директор, поскольку решение принимала дирекция института, — объяснила пресс-секретарь Ирина Остроумова.

Геологический институт сменил логотип и вывеску, но адрес сайта оставил прежним. Интернет-пользователи предположили, что учреждение сменило название из-за решения Верховного суда признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России.

Ранее сообщалось, что российские стриминги зацензурировали сиквел «Дневника Бриджит Джонс». Онлайн-кинотеатры вырезали сцену поцелуя двух героинь. Таким образом сервисы лишили смысла одну из сюжетных арок. Версию с вырезанной сценой транслирует в том числе «Кинопоиск». Предположительно, сцену удалили после недавнего решения Верховного суда в отношении ЛГБТ.