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24 июля 2025 в 15:47

Мужчина пережил удар ножом от возлюбленной благодаря геройству врачей

В Петербурге врачи спасли мужчину после остановки сердца и удара ножом в грудь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина получил ножевое ранение в сердце от своей 17-летней подруги во время ссоры в квартире на Полтавском проезде, сообщает Комитет по здравоохранению региона. Конфликт произошел после совместного распития алкоголя. Пострадавший потерял 2,5 литра крови, так как нож был извлечен из раны до прибытия скорой помощи.

Врачи Мариинской больницы провели сложнейшую операцию — на подготовительном этапе у пациента произошла остановка сердца, потребовавшая прямого массажа и пережатия аорты. После нескольких недель реабилитации состояние молодого человека стабилизировалось. Сам пострадавший заявил, что придерживается буддийских принципов и уже простил свою обидчицу.

Ранее в Орловском онкологическом диспансере провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли яичника весом более 12 килограммов. Пациентка долгое время принимала растущее образование за обычный лишний вес. Медики отмечают необычность случая — опухоль развивалась бессимптомно, не вызывая болевых ощущений.

До этого в Лондоне 57-летний мужчина с диабетом лишился ноги после домашней процедуры педикюра с использованием гималайской соли. Из-за сниженной чувствительности он не заметил полученных ожогов, что привело к развитию осложнений, потребовавших ампутации.

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