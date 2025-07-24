В российском регионе женщина с опухолью считала, что переедает

В российском регионе женщина с опухолью считала, что переедает «Москва 24»: орловские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 12 кг

Врачи Орловского онкодиспансера удалили женщине опухоль яичника весом более 12 кг, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт медучреждения. Отмечается, что пациентка считала ее лишним весом.

Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания, – говориться в публикации.

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