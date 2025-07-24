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24 июля 2025 в 09:57

В российском регионе женщина с опухолью считала, что переедает

«Москва 24»: орловские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 12 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Орловского онкодиспансера удалили женщине опухоль яичника весом более 12 кг, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт медучреждения. Отмечается, что пациентка считала ее лишним весом.

Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания, – говориться в публикации.

Ранее в Канаде врачи не распознали рак кишечника у 26-летней жительницы Канады Шаннин Пейн. По данным источника, медики приняли ее симптомы за геморрой и другие заболевания.

Ранее жителю Лондона ампутировали ногу из-за неудачной процедуры педикюра. 57-летний мужчина решил поухаживать за собой дома, сделав ванночку с гималайской солью. Однако он не заметил ожогов из-за диабета и лишился ноги.

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