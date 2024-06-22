В Петербурге сотрудники МЧС спасли утят из колодца

Фото: t.me/mchs_official*

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России достали утят из колодца, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. Во время операции по вызволению птиц рядом бегала обеспокоенная мама-утка. Спасателей вызвали неравнодушные местные жители. Сотрудники МЧС спустились в канализационный колодец и достали четырех птенцов.

Под аплодисменты и слова благодарности людей желтоклювые непоседы были переданы маме-утке, — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге спасли пса, который упал в открытый люк и жалобно скулил. В Сети появились кадры спасения. Собаку услышали местные жители, когда гуляли недалеко от места происшествия в районе Вторчермет. Неравнодушные екатеринбуржцы позвали зоозащитников, после чего с помощью специальных палок и тросов вызволили четвероногого из ловушки.

До этого в Миассе 62-летний мужчина получил ожог около 25% тела, спасая своего пса из пожара в частном доме. Площадь пожара составила 80 кв. м. У владельца собаки пострадали рука, спина, поясница и голова. С пламенем пожарным удалось справиться в течение нескольких часов. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.