Спасение провалившегося в люк песика в Екатеринбурге попало на видео

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В Екатеринбурге спасли пса, который упал в открытый люк и жалобно скулил, кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash. Местные жители услышали собаку, когда гуляли недалеко от места происшествия в районе Вторчермет.

Неравнодушные екатеринбуржцы позвали зоозащитников, после чего с помощью специальных палок и тросов вызволили четвероногого из ловушки. После спасения собака убежала дальше гулять по городу.

Ранее в Миассе 62-летний мужчина получил ожог около 25% тела, спасая своего пса из пожара в частном доме. Площадь пожара составила 80 кв. м. У владельца собаки пострадали рука, спина, поясница и голова. С пламенем пожарным удалось справиться в течение нескольких часов. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.

В пятницу, 21 июня, в Салехарде электрики спасли кота, который почти неделю просидел на столбе. Животное забралось на столб и не могло спуститься в течение пяти дней. Представители филиала электростанции «АО Энерго-Газ-Ноябрьск» приехали по вызову и помогли коту спуститься. Оказалось, что хозяева животного живут неподалеку, но в момент спасения своего питомца находились на работе. Временно кота передали их соседям.