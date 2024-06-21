Электрики спасли кота, просидевшего почти неделю на столбе В Салехарде электрики спасли кота, просидевшего пять дней на столбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Салехарде электрики спасли кота, который почти неделю просидел на столбе, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на местных жителей. Животное забралось на столб и не могло спуститься в течение пяти дней.

В Салехарде на столбе кот сидит пятый день подряд. Помогите снять животное, — заявили жители.

По данным издания, только энергетики смогли спасти питомца. Представители филиала электростанции «АО Энерго-Газ-Ноябрьск» приехали по вызову и помогли коту спуститься.

Оказалось, что хозяева животного живут неподалеку, но в момент спасения своего питомца находились на работе. Временно кота передали их соседям.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе разряд тока поразил медведя, который забрался на электрическую опору, чтобы полакомиться яйцами из гнезда птицы. Провода находились под сильным напряжением, и от разряда косолапый скончался на месте.

До этого ветеринар Михаил Шеляко предупредил, что кошки во время жары чаще всего выпрыгивают в открытые окна. По его словам, помочь могут специальные сетки «Антикошка», поскольку москитные сетки не удержат животное. Специалист отметил, что собаки тоже иногда выпадают, но значительно реже. Кошки — умные животные, но, несмотря на это, рефлексов на опасность высоты у них не возникает.