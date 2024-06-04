Россиянин спалил голову и спину, спасая пса из огня В Миассе мужчина спасал собаку из пожара и получил ожог 25% тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Миассе 62-летний мужчина получил ожог около 25% тела, спасая своего пса их пожара в частном доме, передает «Агентство чрезвычайных новостей». Площадь пожара составила 80 кв. м. У владельца собаки пострадали рука, спина, поясница и голова. С пламенем пожарным удалось справиться в течение нескольких часов.

У мужчины обгорела почти четверть площади тела: пострадали рука, спина, поясница и голова. С пламенем огнеборцам удалось справиться спустя 2,5 часа. Причину возгорания предстоит установить экспертам, — сообщили в МЧС.

В противопожарной службе региона изданию «Доступ 1» рассказали, что очаг распространения огня находился на веранде. Пожар обнаружили жильцы, которых разбудил едкий запах дыма. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов. Всего взорвалось два баллона.

Основной путь эвакуации для них был уже отрезан — пришлось спасаться через оконный проем. Собственник дома с женой самостоятельно эвакуировались, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Ульяновых сгорел приют для животных Любови Локотко, несколько десятков кошек погибли. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, в тушении участвовал 21 сотрудник МЧС, было задействовано шесть единиц техники.