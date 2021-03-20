В Петербурге от взрыва самогонного аппарата пострадали три человека

https://static.news.ru/photo/049cde26-8a42-11eb-9a3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разгерметизация самогонного аппарата произошла в жилом доме в Петербурге. При этом пострадали двое взрослых и ребёнок.

В Колпинском районе на Пролетарской улице, 54 в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Пострадавшие получили ожоги. У трёхлетнего ребёнка они занимают 15% поверхности тела.

Отмечается, что прибывшие на место взрыва медики осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать. Также в двух комнатах квартиры оказались выбиты стёкла в окнах. Конструкции здания не пострадали.

Между тем 2 марта в одной из квартир трёхэтажного дома по улице Авиаторов в екатеринбургском районе Кольцово произошёл взрыв. Изначально была информация, что в квартире произошёл взрыв из-за газа, но уже после проверки данная версия была опровергнута. По предварительной версии, взорвался самогонный аппарат, пострадал его хозяин — 50-летний мужчина, сообщал NEWS.ru.