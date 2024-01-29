В Петербурге мужчина пытался задушить соседского ребенка-инвалида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить полотенцем 10-летнего ребенка с инвалидностью, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мальчик является сыном соседей, с которыми подозреваемый проживал в одной квартире.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение, гематомы по всему телу и ожоги обоих сосков. «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего пишет, что мужчина тушил об ее сына сигареты. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством».

По данным телеканала «Санкт-Петербург», мужчина сожительствовал с матерью ребенка. Подозреваемому 24 года, он безработный. Инцидент произошел 27 января.

Ранее восьмимесячного малыша с травмами госпитализировали из захламленной квартиры в Москве 28 октября. Скорую помощь вызвала мать ребенка, которая утверждала, что упала на него во время приступа эпилепсии. Правоохранители усомнились в ее словах и задержали вместе с сожителем по подозрению в истязании. Ранее москвичку лишали родительских прав на двоих старших детей.