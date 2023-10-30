Отчим избитого москвичкой восьмимесячного малыша решил его усыновить

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В Москве отчим избитого матерью восьмимесячного ребенка Алексей Кузнецов намерен усыновить мальчика, если врачам удастся его спасти, сообщает Telegram-канал SHOT. Он отметил, что был знаком с арестованной матерью пострадавшего два месяца, но любит ее ребенка больше, чем саму женщину.

Она локтем на живот, на руку упала, ударилась головой о его голову. Мы начали ее оттаскивать и до семи утра мы его успокаивали. На следующий день у него появились синие отеки и гнойничок на левой руке. Мы начали мазать, алоэ привязывать. Но потом, когда прорвалось, оказалось, что у него открытая рана, — рассказал мужчина.

Восьмимесячного малыша с травмами госпитализировали из захламленной квартиры в Москве 28 октября. Скорую помощь вызвала мать ребенка, которая утверждала, что упала на него во время приступа эпилепсии. Правоохранители усомнились в ее словах и задержали вместе с сожителем по подозрению в истязании. Ранее москвичку лишали родительских прав на двоих старших детей.

Позднее женщина утверждала, что ее сына избил сам Кузнецов. Адвокат Леонид Исаев заявлял, что женщине будет сложно возложить вину на сожителя, поскольку против него есть только слова обвиняемой. В отношении 31-летней матери избитого младенца возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.