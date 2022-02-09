В Петербурге количество жертв смертельных ДТП увеличилось в три раза

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Основной претендент на звание талисмана новогодней столицы — 2023 орангутан Бату так полюбился россиянам, что ему шлют подарки изо всех уголков страны, рассказала сотрудница Новосибирского зоопарка Анастасия Вишневецкая. Она рассказала, как житель Оренбурга вызвался подарить ему знаменитый местный платок, пишет «МК в Новосибирске».

Недавно я разговаривала по телефону с человеком из Оренбурга, который голосовал за Бату. Он попросил почтовый адрес зоопарка и хотел прислать в подарок орангутангу, который сплотил людей всей страны (цитирую...