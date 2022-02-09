В Петербурге количество жертв смертельных ДТП увеличилось в три раза

В январе 2022 года в авариях на дорогах Санкт-Петербурга погибло шесть человек, это в три раза больше, чем в январе прошлого года, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. Более того, на 16% увеличилось и общее количество ДТП в Северной столице, пишут «Невские Новости».
Сообщаем, что в текущем году в регионе произошло 10 977 ДТП, за аналогичный период 2021 года — 9640 аварий. С участием несовершеннолетних — 21 ДТП, гибели детей не зафиксировано. За аналогичный период 2021 года — 16 аварий, где пострадали трое детей, случаев гибели не зафиксировано. На территории Петербурга в текущем году случилось 236 ДТП, в которых погибло шесть участников движения и 294 получили ранения. За аналогичный период прошлого года — 198 ДТП с пострадавшими, в которых 263 человека получили ранения и двое погибли, — заявил Степченко.
Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для обеспечения безопасности и качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников, и напомнил про запаркованные машинами дворы. В частности, при наличии техники, которой впору убирать взлётно-посадочную полосу, приходится возвращаться к маленькому трактору и дворнику в жёлтом жилете с лопатой, который за трактором подбирает. Он допустил, что возможна дополнительная регламентация парковки во дворах.