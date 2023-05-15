В Петербурге девочка отравилась алкоголем на прогулке и попала в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию, отравившись алкоголем во время прогулки с отцом, сообщает «Фонтанка». Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Северной столицы. Отец девочки пояснил врачам, что она выпила алкоголь случайно — перепутала бутылку, где находилось спиртное, с той, в которой была вода. Мужчина добавил, что бутылку с алкоголем принесли его знакомые.

По сведениям издания, семья, в которой воспитывается девочка, благополучная, на учетах не состоит. По факту произошедшего СКР проводит проверку.

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