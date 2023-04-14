В Петербурге арестовали девятиклассника, открывшего стрельбу в школе

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца девятиклассника Даниила Полякова, обвиняемого в стрельбе в здании школы, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Он пробудет в следственном изоляторе до 12 июня.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Даниила Полякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. 13 апреля Поляков был задержан и ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 12.06.2023, — говорится в сообщении суда.

Ученик девятого класса перед началом уроков возле школы сначала выстрелил из пневматического пистолета в двух семиклассников, а на перемене после первого урока в туалете произвел несколько выстрелов в двух восьмиклассников. Всех четверых забрали в больницу для оказания помощи, а стрелка доставили в отделение полиции. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В комитете по образованию Петербурга сообщили, что пистолет был игрушечным.