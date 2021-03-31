В больнице Омска скрыли смерть пациентки от COVID и похоронили её как бомжа

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В Омске сотрудники больницы скрыли смерть пациентки от COVID-19. Женщину похоронили в общей могиле для бездомных.

Инцидент произошёл летом 2020 года. Россиянка заразилась коронавирусом и была госпитализирована. Через две недели она скончалась, но врачи продолжали говорить родственникам, что она жива и находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Hue.

Через 28 дней после смерти пенсионерки родственники добились встречи с главврачом, и тот сознался, что женщина умерла и её похоронили в общей могиле. Более того, сотрудники больницы попытались всё списать на отсутствие номеров телефонов родственников в истории болезни. Потом сказали, что звонили родным, но те не отвечали на звонки.

В итоге была проведена проверка, клиника признала вину, и пенсионерку перезахоронили. Семья подала в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника ритуального агентства в Нижнем Тагиле обвиняют в убийстве и сокрытии трупа в чужой могиле.

Инцидент произошёл 12 октября, когда 44-летний сотрудник одного из ритуальных агентств города и его приятель пригласили незнакомца выпить. В ходе застолья возник конфликт. По версии следствия, обвиняемый нанёс несколько ударов ножом незнакомому мужчине