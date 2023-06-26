В Омске задержали диверсанта, устроившего поджог на железной дороге SHOT: в В Омске задержали диверсанта, устроившего поджог на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омске силовики задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в совершении поджогов на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодой человек признался, что устроил диверсии по наводке неких кураторов. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

По данным SHOT, мужчина устроил диверсию на железной дороге 4 июня на перегоне Московка — Сыропятское, он поджег два релейных шкафа, дверцы шкафов были вскрыты, а рядом лежали пустые бутылки со следами горючего. Возгорание заметил машинист проезжающего мимо грузового состава и сразу же сообщил об этом в экстренные службы. Огонь быстро потушили.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали в московском метро двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов на железной дороге в районе станций Москва-Товарная — Павелецкая — Варшавская. В ведомстве пояснили, что задержаны были мужчины 1995 и 1997 годов рождения, которые пошли на преступление ради денег.

Telegram-канал Mash до этого сообщал, что в Липецке диверсанты подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината. По информации канала, их целью был срыв поставок продукции, необходимой для работы оборонно-промышленного комплекса России. Полиция ищет злоумышленников.