Под Липецком диверсанты пытались нарушить цепь поставок ресурсов для ОПК Mash: диверсанты подожгли релейный шкаф ж/д путей от Новолипецкого металлургического комбината

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Липецке диверсанты, работающие по наводке кураторов с Украины, подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината, который производит 17% всей стали в России. По информации канала, их целью был срыв поставок продукции, необходимой для работы оборонно-промышленного комплекса России.

По данным Mash, работники военной охраны обнаружили искореженный релейный шкаф на станции Чугун-2 Юго-Восточной железной дороги. Злоумышленники пытались вскрыть его и уничтожить, но довести дело до конца им не удалось. На движение составов их действия не повлияли.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Краснодаре диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге. По информации канала, для разведения огня злоумышленник использовал средство для розжига углей. Правоохранительные органы ищут преступника.

До этого SHOT сообщил, что диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья. По информации канала, о горящем объекте в полицию доложил машинист поезда, который проезжал мимо. Шкаф успел выгореть полностью. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).