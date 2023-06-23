В московском метро поймали подозреваемых в поджоге релейных шкафов Полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов на юге столицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники транспортной полиции задержали в московском метро двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов на железной дороге в районе станций Москва-Товарная — Павелецкая — Варшавская, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО. В ведомстве пояснили, что задержаны были мужчины 1995 и 1997 годов рождения, которые пошли на преступление ради денег.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установили личности двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро, — говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Рассматривается вопрос о переквалификации его на статью о диверсии (ст. 281 УК РФ), наказание за которую предусматривает заключение под стражу на срок до 20 лет.

В ночь на 19 июня диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге неподалеку от Варшавского шоссе в Москве. Пожар был потушен, на движении поездов происшествие не отразилось.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что в Липецке диверсанты подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината, который производит 17% всей стали в России.