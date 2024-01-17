В Новосибирске забил горячий фонтан высотой с шестиэтажный дом

Telegram-канал «Сибирский Экспресс» опубликовал кадры коммунальной аварии в Новосибирске. Отмечается, что на улице Петропавловская в Ленинском районе города прорвало подземную теплотрассу. По словам очевидцев, фонтан, бьющий из трубы, достигает 6-7 этажей жилой многоэтажки.

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По данным Telegram-канала Mash Siberia, кипяток также льется на улицах Троллейной, Плахотного и Котовского. При этом, отмечает канал, жители города еще не оправились от прошлой коммунальной аварии, которая произошла на днях на Левом берегу.

Ранее в Липецке 40 многоквартирных домов остались без отопления. На сетях теплоснабжения произошло несколько аварий. В этот момент в регионе стояли морозы в −20 градусов.

До этого в Нижнем Новгороде произошел прорыв трубопровода, из-за чего кипяток хлынул на улицы города. В результате коммунальной аварии пострадали 12 человек, среди которых двое детей. Врачи диагностировали у них ожоги.

В большом количестве коммунальных аварий в России этой зимой виноваты власти всех уровней, считает председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, Россия нуждается в модернизации коммунальной инфраструктуры, но это требует денег.

Между тем, министр экономики России Андрей Нечаев считает, что проблемы с отоплением в регионах могут быть вызваны воровством и имитацией работы. По его мнению, дополнительных денег для сферы ЖКХ нет из-за геополитических приоритетов государства.