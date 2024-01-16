Депутат назвала виновных в проблемах с отоплением в РФ Депутат Хованская назвала власти всех уровней ответственными за аварии в ЖКХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В большом количестве коммунальных аварий в России этой зимой виноваты власти всех уровней, заявила в разговоре с NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, Россия нуждается в модернизации коммунальной инфраструктуры, но это требует денег.

Виноваты в случившемся все, начиная сверху. Потому что нет финансирования. У муниципалитета, например, ответственность есть, а денег нет. Или у субъекта [РФ] ответственность есть, но он дотационный и просто не может выделить на это деньги, — заметила парламентарий.

Последнее время российские власти большое внимание уделяют адекватности финансирования регионов, признает Хованская. Но даже если на развитие теплосетей разом выделят большие деньги, решить проблему с отоплением быстро не получится, считает депутат. Проблема зрела десятилетиями, объяснила она.

За раз не заменишь в России все трубы, которые, что называется, приказали долго жить. Это дело не одного года. Проблема решалась и решается, конечно. Но не так быстро, как хотели бы граждане, — подытожила Хованская.

Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев объяснил ситуацию с коммунальными авариями по всей стране воровством и имитацией работы. Лишних же денег на решение проблемы сегодня нет, поскольку всё, по его словам, уходит на геополитические приоритеты государства.