Нижегородцы обварили ноги в кипятке после прорыва трубы «112»: 12 человек обварили ноги в кипятке из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде

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В результате прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, обварили ноги, сообщает Telegram-канал «112». Труба лопнула на улице Студеной, местность заволокло горячим паром.

Трубопровод диаметром 700 миллиметров, на котором произошла авария, располагался в одном из домов. Несколько человек оказались в зоне поражения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения города с ожогами ног 1–2-й степени.

Вследствие аварии без отопления остаются 20 многоквартирных домов, в которых проживают более трех тысяч человек. На месте происшествия работают аварийные службы.

В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф уточнили NEWS.ru, что в результате повреждения теплосети на перекрестке улиц Студеной и Славянской ожоги получили 10 человек. Всех пострадавших доставили в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России.

При этом Telegram-канал Readovka рассказал о прорыве труб с кипятком в районе улиц Славянской и Горького в Нижнем Новгороде. По его данным, в больницу с ожогами попали не менее 10 человек.

Ранее дом № 12 на улице Дмитрия Холодова в подмосковном Климовске, где накануне было возобновлено отопление, снова остался без тепла. Местная жительница рассказала, что после восстановления коммуникаций в здании прорвало трубу. Участвовавший в ликвидации последствий аварии рабочий отметил, что инцидент мог произойти из-за возраста труб, которые не выдержали давления от котельной.