Десятки домов в российском городе остались без тепла в 20-градусный мороз В Липецке 40 домов остались без тепла в 20-градусный мороз из-за аварии

Фото: t.me/uvarkina_evgenia

В Липецке 40 многоквартирных домов остались без отопления, сообщила в Telegram-канале глава города Евгения Уваркина. По ее словам, на сетях теплоснабжения произошло несколько аварий. Согласно данным онлайн-сервиса мониторинга погоды, температура воздуха в Липецке составляет −20 градусов.

Утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел порыв. На место оперативно выехали две бригады ПАО «Квадра». В настоящее время они производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. <...> Под отключение, по предварительным данным, попало 40 многоквартирных домов, — написала Уваркина.

Мэр подчеркнула, что специалисты обрабатывают места утечки противогололедными материалами. Уваркина добавила, что последствия аварии планируют устранить до 14:00. Глава города держит ситуацию на личном контроле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее предложил городским округам региона, где с начала года была нарушена подача отопления, провести внеочередные проверки ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. Глава Подмосковья также заявил о введении дополнительных мер поддержки граждан, пострадавших от последствий аварий на теплосетях.