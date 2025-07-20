В МВД раскрыли судьбу пытавшихся сжечь кошку детей

Школьников из Махачкалы, которые попытались сжечь кошку, отправили в центр временного содержания, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Они облили животное бензином и подожгли. Кошка некоторые время металась в попытке спастись и в результате выжила. Видео с допросом тети детей опубликовала в Telegram-канале представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Я являюсь доверительным лицом, доверенность от мамы есть у меня. Она – моя младшая сестра. Где их мама, мне не известно. Поступок своих детей-племянников я порицаю. Такого больше не повторится, приношу свои извинения, — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что это не первый случай издевательства со стороны детей к животным. До этого они выкололи беременной кошке глаза.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что с точки зрения УК РФ поджегшим кошку подросткам ничего не грозит. По его словам, лучшее средства в данной ситуации — выпороть провинившихся. Полиция такого сделать не вправе, иначе возникнет превышение должностных полномочий, заключил он.