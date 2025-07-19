Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 14:57

Адвокат нашел лучшее не уголовное наказание за поджог кошки в Дагестане

Адвокат Багатурия призвал выпороть поджегших кошку подростков из Дагестана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С точки зрения УК РФ поджегшим кошку подросткам из Дагестана ничего не грозит, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, лучшее средства в данной ситуации — выпороть провинившихся.

С точки зрения УК им ничего не грозит, потому что они не достигли возраста наступления уголовной ответственности. Вопрос воспитания в этой истории встает очень остро. На мой взгляд, лучшего средства, чем хорошенько их выпороть, тут придумать сложно, особенно учитывая традиции строгости воспитания в Дагестане. Полиция такого сделать не вправе, иначе возникнет превышение должностных полномочий, но вот отец или дед юных живодеров, полагаю, просто обязаны, — добавил Багатурия.

Ранее в Махачкале двое несовершеннолетних облили бензином кошку и подожгли ее. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Азиза Алиева. Дети подожгли животное и затем убежали с места происшествия.

Горящая кошка некоторое время бегала по подъезду, но, к счастью, животное выжило. Отмечается, что ранее эти же несовершеннолетние причинили жестокое насилие другому животному — беременной кошке они выкололи глаза. Известно, что мать детей сейчас находится в Турции, а местонахождение отца неизвестно.

кошки
котята
Дагестан
адвокаты
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земельный спор дагестанца с чиновником закончился простреленным пахом
В Московском зоопарке сообщили о рождении детенышей редкого животного
Включите рыжиковое масло в рацион! Из чего его делают и как применяют
В Иране вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод
Глеб Калюжный потолстел на восемь килограммов за два месяца срочной службы
СК заинтересовался возможным последователем Алекса Лесли, пнувшим москвичку
Адвокат нашел лучшее не уголовное наказание за поджог кошки в Дагестане
В Ростовской области после атаки БПЛА восстановили электричество
Войскам полностью обрезали снабжение по трассе в ДНР
На Украине погиб пожилой летчик Як-52 при попытке сбить БПЛА
Пожары, изувеченный ребенок, налет на Москву: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Блогер-миллионник из США намерен объехать Россию
Кличко раскрыл постыдную для Зеленского правду о работе с подчиненными
На Западе не увидели смысла в отправке Украине американских систем Patriot
В ЗАЭС отреагировали на сообщения о пожаре на атомной электростанции
Последствия удара ВСУ по рынку в Херсонской области попали на видео
Пловец из России рассказал о реакции других спортсменов на нейтральный флаг
«В жопу!»: Губерниев обратился к недовольным победой синхрониста Мальцева
Подросток получил 30% ожогов тела из-за борщевика
Курьер сделал сальто в момент страшного ДТП в Петрозаводске
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.