Адвокат нашел лучшее не уголовное наказание за поджог кошки в Дагестане Адвокат Багатурия призвал выпороть поджегших кошку подростков из Дагестана

С точки зрения УК РФ поджегшим кошку подросткам из Дагестана ничего не грозит, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, лучшее средства в данной ситуации — выпороть провинившихся.

С точки зрения УК им ничего не грозит, потому что они не достигли возраста наступления уголовной ответственности. Вопрос воспитания в этой истории встает очень остро. На мой взгляд, лучшего средства, чем хорошенько их выпороть, тут придумать сложно, особенно учитывая традиции строгости воспитания в Дагестане. Полиция такого сделать не вправе, иначе возникнет превышение должностных полномочий, но вот отец или дед юных живодеров, полагаю, просто обязаны, — добавил Багатурия.

Ранее в Махачкале двое несовершеннолетних облили бензином кошку и подожгли ее. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Азиза Алиева. Дети подожгли животное и затем убежали с места происшествия.

Горящая кошка некоторое время бегала по подъезду, но, к счастью, животное выжило. Отмечается, что ранее эти же несовершеннолетние причинили жестокое насилие другому животному — беременной кошке они выкололи глаза. Известно, что мать детей сейчас находится в Турции, а местонахождение отца неизвестно.