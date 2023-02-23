В Мурманске с огоньком «поздравили» военкомат на 23 Февраля В Мурманске подожгли военкомат на 23 Февраля

Фото: Соцсети

В Мурманске утром 23 февраля подожгли военкомат, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что пламя повредило только внешнюю часть оконной рамы здания.

Инцидент произошел на улице Капитана Орликовой. Жительница дома, рядом с которым находится комиссариат, почувствовала запах гари и, выглянув в окно и увидев возгорание, вызвала пожарных.

Возгорание ликвидировали в течение десяти минут. В результате пожара пострадавших нет.

Ранее в Петрозаводске задержали 38-летнюю местную жительницу, которая попыталась поджечь отдел полиции. Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью во входную дверь отдела полиции на Лососинском шоссе, однако возгорания не произошло. По словам задержанной, совершить эту акцию ее убедил «сотрудник службы безопасности ЦБ» в целях борьбы с коррупцией.

Житель Мордовии ранее поджег военкомат, чтобы отомстить участковому. Мошенники похитили у россиянина крупную сумму денег и убедили его, что к этому причастен полицейский. Они сообщили мужчине, что участковый находится в военкомате и предложили поквитаться с ним путем поджога здания.