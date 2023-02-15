Россиянка попыталась поджечь отдел полиции по просьбе «сотрудника ЦБ»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петрозаводске задержали 38-летнюю местную жительницу, которая попыталась поджечь отдел полиции, сообщает Telegram-канал Baza. По словам женщины, совершить эту акцию ее убедил «сотрудник службы безопасности ЦБ» в целях борьбы с коррупцией.

Инцидент произошел 14 февраля. Жительница Петрозаводска бросила бутылку с зажигательной смесью во входную дверь отдела полиции на Лососинском шоссе, однако возгорания не произошло.

После задержания женщина пояснила полицейским, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудникам ЦБ, и попросил оказать помощь оперативникам в задержании «коррумпированных правоохранителей». В обмен на это он пообещал россиянке помочь со списанием взятого в банке кредита.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии поджег военкомат, чтобы отомстить участковому. Мошенники похитили у россиянина крупную сумму денег и убедили его, что к этому причастен полицейский. Они сообщили мужчине, что участковый находится в военкомате и предложили поквитаться с ним путем поджога здания.