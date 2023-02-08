Житель Подмосковья поджег банк ради спасения своих сбережений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Подмосковья взял кредит на сумму более 1 млн рублей, а затем поджег отделение Сбербанка, сообщает Telegram-канал Baza. Таким образом мужчина пытался защитить свои сбережения, поверив мошеннику.

Злоумышленник убедил 48-летнего жителя деревни Поречье в Рузском районе по имени Алексей, что его накоплениям грозит опасность. Мошенник рекомендовал мужчине взять кредит в банке и перевести деньги ему. Житель Поречья последовал совету и отправил злоумышленнику 1 млн 375 тысяч рублей.

После этого он посоветовал Алексею поджечь отделение Сбербанка, чтобы выявить тех, кто, по его словам, собирался похитить накопления мужчины. Житель Поречья изготовил по отправленной ему инструкции «коктейль Молотова» и пришел с ним в отделение банка.

Работники банка потушили возгорание своими силами. Мужчину задержала полиция.

Ранее сообщалось, что житель города Ковылкино в Мордовии поджег местный военкомат, чтобы отомстить участковому. Мошенники убедили мужчину, что полицейский причастен к краже у него крупной суммы денег.