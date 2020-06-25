В Москве за сутки выявили 885 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердился ещё у 885 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.
При этом от коронавирусной инфекции нового типа за сутки скончались ещё 12 человек. Однако число выявляемых случаев коронавируса в городе постепенно снижается и из-за этого постепенно смягчаются ограничения.
Помимо этого, как отметили в оперштабе, все жители Москвы могут пройти тестирование на наличие антител к COVID-19. Москвичам, которым удалось победить болезнь, предлагается стать донорами плазмы.
Как писал NEWS.ru, в России за сутки скончались 92 пациента с коронавирусом.
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