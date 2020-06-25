В Москве за сутки выявили 885 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9f9a9b10-b6b8-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердился ещё у 885 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

При этом от коронавирусной инфекции нового типа за сутки скончались ещё 12 человек. Однако число выявляемых случаев коронавируса в городе постепенно снижается и из-за этого постепенно смягчаются ограничения.

Помимо этого, как отметили в оперштабе, все жители Москвы могут пройти тестирование на наличие антител к COVID-19. Москвичам, которым удалось победить болезнь, предлагается стать донорами плазмы.

Как писал NEWS.ru, в России за сутки скончались 92 пациента с коронавирусом.