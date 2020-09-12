В Москве за сутки выявили 670 случаев коронавируса

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В Москве за сутки медики выявили 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовал оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в столице официально зарегистрировано 270 447 заболевших. При этом по состоянию на 12 сентября в больницах находятся 36 806 пациентов.

Кроме этого, как следует из данных оперштаба, за минувшие сутки исцелились и были выписаны 1143 гражданина, а скончались 12 человек. Общее количество исцелившихся с момента начала ведения официального учёта составляет 228 673, а умерших — 4 968.

Ранее NEWS.ru писал, что количество людей на планете, инфицированных СOVID-19, с начала вспышки приблизилось к 28,5 млн человек.