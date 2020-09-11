Число заражённых коронавирусом в мире превысило 28,4 млн

https://static.news.ru/photo/1467dd6c-f4c2-11ea-8205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество людей на планете, инфицированных СOVID-19, с начала вспышки возросло до 28 млн 481 тыс. 413 человек. Жертвами пандемии стали 915 тыс. 356 человек, ещё 19,2 млн вылечились.

Это следует из данных, публикуемых американским университетом Джонса Хопкинса. Лидерами и по числу заразившихся, и по числу летальных исходов остаются США, Индия и Бразилия.

В Соединённых Штатах выявлено 6,4 млн заразившихся (умерли 193 тыс.), в Индии — 4,7 млн (умерли 77,5 тыс.), в Бразилии — 4,3 млн (умерли 130 тыс.).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару считает: его страна смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса и практически победила инфекцию. Политик заявил, что правительство сделало всё, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии. Президент напомнил, что регионы получили средства для организации помощи больным с COVID-19, а малому бизнесу оказали кредитную поддержку.