Число заражённых коронавирусом в мире превысило 28,4 млн

Количество людей на планете, инфицированных СOVID-19, с начала вспышки возросло до 28 млн 481 тыс. 413 человек. Жертвами пандемии стали 915 тыс. 356 человек, ещё 19,2 млн вылечились.
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В Соединённых Штатах выявлено 6,4 млн заразившихся (умерли 193 тыс.), в Индии — 4,7 млн (умерли 77,5 тыс.), в Бразилии — 4,3 млн (умерли 130 тыс.).
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару считает: его страна смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса и практически победила инфекцию. Политик заявил, что правительство сделало всё, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии. Президент напомнил, что регионы получили средства для организации помощи больным с COVID-19, а малому бизнесу оказали кредитную поддержку.
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