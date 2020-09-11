Болсонару заявил о победе над коронавирусом в Бразилии

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Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что его страна смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса и практически победила инфекцию.

Как передаёт газета O Globo, Болсонару заявил, что правительство сделало всё, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии. Президент напомнил, что социальные пособия получили 65 млн человек. По словам главы государства, регионы получили средства для организации помощи больным с COVID-19, а малому бизнесу оказали кредитную поддержку.

Болсонару обвинил бразильские СМИ в замалчивании успехов деятельности федерального центра. Президент указал, что зарубежные издания хвалят Бразилию за успехи в борьбе с пандемией, но не привёл конкретных примеров таких публикаций.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был отмечен 26 февраля. К настоящему времени число выявленных случаев COVID-19 составляет 4 238 446, по этому показателю Бразилия уступает только США и Индии. По количеству умерших (129 522) страна занимает второе место в мире вслед за соединёнными штатами.

Как сообщал NEWS.ru, Бразилия получит от России до 50 млн доз созданной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса «Спутник V».