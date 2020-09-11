Болсонару заявил о победе над коронавирусом в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что его страна смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса и практически победила инфекцию.
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Болсонару обвинил бразильские СМИ в замалчивании успехов деятельности федерального центра. Президент указал, что зарубежные издания хвалят Бразилию за успехи в борьбе с пандемией, но не привёл конкретных примеров таких публикаций.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был отмечен 26 февраля. К настоящему времени число выявленных случаев COVID-19 составляет 4 238 446, по этому показателю Бразилия уступает только США и Индии. По количеству умерших (129 522) страна занимает второе место в мире вслед за соединёнными штатами.
Как сообщал NEWS.ru, Бразилия получит от России до 50 млн доз созданной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса «Спутник V».
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