В Москве за нарушение мер против коронавируса закрыли «Известия Hall»

https://static.news.ru/photo/460528ca-1781-11eb-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/izvestiyahall

Роспотребнадзор закрыл в Москве «Известия Hall» из-за нарушения мер по борьбе с коронавирусом до решения суда. Об этом сообщили в ведомстве.

Посетители концертного зала на Пушкинской площади не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим, в заведении в полном объёме не применялись средства для обеззараживания воздуха, а также были замечания по дезинфекции. Об этом заявил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, сообщает KP.RU.

Обследование клуба во время проведения концерта было проведено 23 октября. Материалы направлены в суд. Администрации концертного зала грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор не разрешил открыть корпуса Московского государственного технического университета имени Баумана, которые были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. На имя ректора были повторно выданы предписания о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов.

NEWS.ru писал, что в России за прошедшие сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Кремле считают ситуацию с вирусом «достаточно тяжёлой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вирус ушёл от Москвы на восток, под ударом находятся регионы.