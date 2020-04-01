https://static.news.ru/photo/5c2c9dd0-73f9-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы приняло постановление, расширяющее перечень рассрочек по уплате налогов и освобождений от арендной платы для отдельных видов бизнеса, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса.

Продление до 31 декабря срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга, гостиничного бизнеса и бытовых услуг населению, а также продление срока уплаты торгового сбора за I квартал до 31 декабря, — цитирует ТАСС постановление.

От арендной платы освобождаются организации и ИП в сферах культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, общепита, также предоставляющие гостиничные, торговые и бытовые услуги. При этом от платежей освобождаются только организации, арендующие участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в муниципальной собственности.

Собственникам же сдаваемых в аренду зданий и помещений пообещали господдержку в объёме уплаченной суммы налогов с условием, что они снизят арендные ставки арендаторам, деятельность которых была приостановлена. При этом снижение арендных ставок должно быть не менее 50% от первоначальных.

Как писал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба РФ приостановила практически все проверки в стране. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам. По словам Егорова, на сегодняшний день налоговой службой «приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса», что распространяется на 76% всего бизнеса. Кроме того, приостановлены меры по ряду отраслей, пострадавших от коронавируса: туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги.

31 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул. Документ предусматривает предоставление кредитных каникул для физлиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса.