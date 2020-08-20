В Москве классы переведут на дистанционку, если обнаружат СOVID у детей

https://static.news.ru/photo/55d4a8d2-e317-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Классы московских школ будут переводиться на дистанционное обучение на 14 дней, если у учащихся будет обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник объяснил, что если тесты покажут наличие коронавируса у ученика, тогда на дистанционное обучение перейдёт весь его класс.

Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний, — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, в настоящее время среди школьников в сутки выявляется 20–30 случаев коронавирусной инфекции.

Из-за пандемии в Москве отменены торжественные линейки и другие массовые мероприятия в школах. Тем не менее учебный год начнётся как обычно, 1 сентября.

NEWS.ru писал, что петербургские школы закупили специальные экраны для учителей, которые должны защищать их от коронавируса. Средства защиты ничем не отличаются от экранов, которыми пользуются медицинские работники. Экраны закупаются наряду с масками и перчатками в плановом режиме.