В Москве классы переведут на дистанционку, если обнаружат СOVID у детей

Классы московских школ будут переводиться на дистанционное обучение на 14 дней, если у учащихся будет обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник объяснил, что если тесты покажут наличие коронавируса у ученика, тогда на дистанционное обучение перейдёт весь его класс.
Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний, — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, в настоящее время среди школьников в сутки выявляется 20–30 случаев коронавирусной инфекции.
Из-за пандемии в Москве отменены торжественные линейки и другие массовые мероприятия в школах. Тем не менее учебный год начнётся как обычно, 1 сентября.
NEWS.ru писал, что петербургские школы закупили специальные экраны для учителей, которые должны защищать их от коронавируса. Средства защиты ничем не отличаются от экранов, которыми пользуются медицинские работники. Экраны закупаются наряду с масками и перчатками в плановом режиме.
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