В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

https://static.news.ru/photo/3e3cdbae-e0c4-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти в Курской области проверяют данные об очнувшейся в морге пациентке. Ранее врачи Горшеченской ЦРБ констатировали её смерть.

Женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда её отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице, — цитирует РИА Новости сообщение администрации региона.

Отмечается, что пациентка сейчас находится в Курской областной клинической больнице.

По словам первого заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области Ирины Забелиной, это не первый случай халатности врачей в регионе. Ранее в Суджанской центральной райбольнице мужчину с 70% ожогов поливали холодной водой в качестве лечения. Он скончался. По обоим случаям проводится служебная проверка.

Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся, — заявила Забелина.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае ушёл в отставку после проверки, связанной с жалобой пациентов на плохие условия и лечение в учреждении. Поводом к проверке стала смерть врача-гинеколога Галины Лебедевой. Женщине отказались делать компьютерную томографию лёгких, объяснив, что она «не влезет» в аппарат.