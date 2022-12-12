В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение Пресс-служба властей Курской области опровергла сообщения о планах ввести военное положение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сообщения о планах администрации Курской области ввести военное положение, распространенные в Telegram-каналах — фейк, заявила пресс-секретарь местного губернатора Анастасия Гурина, передает РИА Новости. Она посоветовала проверять подобную информацию в официальных источниках.

В ряде Telegram-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам, — заявила Гурина.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России был введен режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.

Глава государства также объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.