В Курской области матерям погибших военных подарили наборы полотенец

Фото: Администрация Льговского района Курской области

Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев подарил матерям погибших на Украине солдат наборы полотенец. Подарочные наборы можно разглядеть на снимках в фотоотчете, опубликованном на официальной странице администрации Льговского района во «ВКонтакте». Мероприятие было приурочено ко Дню матери.

Накануне празднования Дня матери Глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с матерями участников военной операции на Украине. Участниц Совета матерей и жен на встречу с российским лидером не пригласили. Согласно списку, опубликованному пресс-службой Кремля, в ней участвовали домохозяйки, учителя и руководительницы госорганизаций: зампредседателя правительства ЕАО, старший прапорщик юстиции, налоговый инспектор, начальник отдела семьи, молодежи и спорта администрации в Республике Тыва.

В ходе встречи Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников. Президент также заявил, что Россия сражается не с украинцами. По словам главы государства, вооруженные силы страны бьются с теми, кто использует граждан «как пушечное мясо».