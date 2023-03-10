В Крыму заявили о планах на квартиру Зеленского Аксенов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным жителям

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте будет передана в собственность местным жителям, заявил в беседе с РИА Новости Крым глава региона Сергей Аксенов. По его словам, апартаменты могут достаться малообеспеченным гражданам или многодетным семьям. Сроки передачи квартиры он не назвал.

Квартира в итоге будет за кем-то из крымчан закреплена. Либо малообеспеченным, либо многодетным семьям, так или иначе, она будет передана, — пообещал Аксенов.

Он заявил, что сейчас квартира еще не национализирована, однако в скором времени и до нее «руки дойдут». Глава Крыма подчеркнул, что главная цель — не отнять квартиру у Зеленского, а отрезать его от всех возможных источников дохода, коими и являются апартаменты в Ливадии.

В ходе предвыборной президентской кампании 2019 года команда Зеленского сообщала о наличии в собственности у его супруги Елены квартиры в Крыму, которую она купила в 2013 году. Отмечалось, что после покупки были выплачены все необходимые налоги и сборы, недвижимость официально задекларирована за Зеленским. Квартира находится в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

В декабре Аксенов уже заявлял, что власти Крыма намерены национализировать квартиру Зеленского в Ялте. По его словам, имуществу граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, ничего не грозит. С тех пор апартаменты Зеленского так и не были национализированы.