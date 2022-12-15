Квартиру Зеленского в Крыму национализируют Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Аксенов

Власти Крыма намерены национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что имуществу граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, ничего не грозит.

Из принципа именно у него (Зеленского - NEWS.ru) заберем и кому-то подарим, — заявил Аксенов.

Глава республики отметил, что национализированные предприятия продолжают работу в штатном режиме. Местные власти не планируют сокращать их сотрудников.

Ряд объектов проверяем, согласовываем в том числе с коллегами из ФСБ, уточняем списки учредителей — это работа нашей антитеррористической комиссии. Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины, <…> какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны, — резюмировал Аксенов.

В ходе предвыборной президентской кампании 2019 года пресс-служба Зеленского сообщала о наличии в собственности у его супруги Елены квартиры в Крыму, которую она купила в 2013 году. Отмечалось, что после покупки были выплачены все необходимые налоги и сборы, недвижимость официально задекларирована за Зеленским. Квартира находится в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

В 2021 году Аксенов похвалил Зеленского за то что он вовремя платит за квартиру, оставшуюся в Крыму: шесть тысяч рублей ежемесячно.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти Крыма решили национализировать имущество украинских бизнесменов, которые имеют отношение к Киеву. По его словам, собственностью Крыма становятся 130 объектов. Они относятся к компании «РусЛайн Ко», Бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия», а также к судостроительному заводу «Залив».