16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

В Крыму задержан член украинского НВФ

16:30, 19 августа 2020 26
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подозреваемого в участии в украинском незаконном вооружённом формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана» задержали крымские правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму.

Операция состоялась 19 августа.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан, — рассказали в ФСБ ТАСС.

Как отметили представители спецслужб, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, ранее контрабандист хотел протаранить погранпост на российско-украинской границе. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео