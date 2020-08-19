В Крыму задержан член украинского НВФ

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Станцию «Новокрестовскую» в Санкт-Петербурге официально переименовали в «Зенит». Платформа находится неподалёку от стадиона «Газпром Арена», на котором свои домашние матчи проводит местный футбольный клуб.

Внесение изменений в ЕГРН датируется 14 августа. Данная информация есть в уведомлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра. В настоящий момент станция метро (объект представляет из себя нежилое пятиэтажное...